Schiphol wil structureel meer uitgeven aan kwaliteit luchthaven

Schiphol wil structureel meer geld uitgeven aan de kwaliteit van dienstverlening op de luchthaven. Dat zeiden interim-topman Ruud Sondag en financieel topman Robert Carsouw tijdens een persconferentie over de halfjaarcijfers. Dat geld gaat onder meer naar personeel, maar ook naar onderhoud en vernieuwing van de luchthaven. Al deze kosten kunnen uiteindelijk ook gevolgen hebben voor de prijzen van vliegtickets.

Schiphol verwacht in heel dit jaar tussen de 60 miljoen en 64 miljoen reizigers te ontvangen. Om hen goed op reis te laten gaan heeft de luchthaven flink geïnvesteerd, onder meer in personeel op de beveiligingsafdeling. Door tekorten daar ontstonden vorig jaar nog lange rijen op Schiphol. Inmiddels zijn 1050 nieuwe beveiligers aangenomen en behoren die rijen tot het verleden, ziet Sondag.

Maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Zo zijn de salarissen van deze medewerkers omhoog gegaan en zijn ook poortjes bij de beveiliging vervangen om de doorstroom te bevorderen. “Veel van die kosten zijn structureel, dat gaan we in de toekomst niet meer anders doen”, onderbouwt Carsouw.

Hij geeft verder aan dat Schiphol oorspronkelijk is gebouwd voor aanzienlijk minder passagiers. Daarom moet ook de luchthaven zelf vernieuwd worden. Zo moet de capaciteit van een van de bagagekelders worden vergroot, volgens Carsouw een “grote en belangrijke investering”. Ook die pieren worden aangepakt, evenals achterstallig onderhoud.

De gebruikers van Schiphol, de luchtvaartmaatschappijen, zullen veel van die kosten gaan dragen door een verhoging van de havengelden, wat kan doorwerken in de prijzen van vliegtickets. Maar Sondag is niet bang dat luchtvaartmaatschappijen als gevolg daarvan weglopen. “Eerder werd ons nog een gebrek aan kwaliteit verweten. Dat zijn we nu aan het oplossen en een logische consequentie daarvan is het verhogen van de kosten. Maar je kan niet anders zeggen dan dat kwaliteit van het proces tot meer loyaliteit van passagiers leidt.”

Door de salarisverhogingen, maar ook de gestegen inflatie, zijn de operationele kosten van Schiphol al fors gestegen. Maar volgens Sondag moet Schiphol voor de kwaliteit staan die deze stijging oplevert. “Haperen kan niet meer”, zegt hij. “Als prijs het motief is, dan gaan we terug naar wat we hadden. En daar willen we niet naar terug.”