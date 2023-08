Opluchting overheerst op beurzen in New York na speech Powell

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten geƫindigd. Beleggers reageerden met opluchting op de langverwachte speech van Fed-baas Jerome Powell.

In die toespraak benadrukte hij dat de inflatie nog altijd te hoog is en dat de Federal Reserve de rente zal verhogen als dat nodig is. Tegelijkertijd zal de koepel van Amerikaanse centrale banken voorzichtig te werk gaan. Analisten hoorden weinig verrassends in de woorden van Powell en dat werd voornamelijk als iets positiefs gezien.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent hoger op 34.346,90 punten. De bredere S&P 500 steeg ook 0,7 procent tot 4405,71 punten en techbeurs Nasdaq won 0,9 procent tot 13.590,65 punten.

Naast Powell spraken ook veel andere kopstukken van centrale banken op een bijeenkomst in het Amerikaanse skioord Jackson Hole. Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank (ECB), benadrukte dat de rentes in de eurozone hoog zullen blijven als dat nodig is om de inflatie omlaag te krijgen.

Beleggers kregen ook nieuwe kwartaalberichten van bedrijven te verwerken. Marvell Technology zakte 6,6 procent. De Amerikaanse chipproducent presteerde afgelopen kwartaal beter dan analisten hadden verwacht. De vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen echter tegen. Modebedrijf Gap won ruim 7 procent, ondanks dat de verkopen achterbleven bij de verwachtingen van analisten. Warenhuisketen Nordstrom zakte 7,7 procent na zijn kwartaalbericht.

Black Berry won 18 procent in New York na mediaberichten over een mogelijke overname van het Canadese techbedrijf. Investeerder Veritas zou interesse hebben in de voormalige smartphonefabrikant die zich nu richt op cyberbeveiliging en het ‘internet of things’.

Boeing kan naar verluidt weer vliegtuigen van het type 737 MAX leveren aan China en won 2,8 procent. Volgens bronnen van persbureau Bloomberg kan het een kwestie van slechts weken zijn voordat Boeing de eerste toestellen aan Chinese klanten levert. Boeing maakte een grote crisis door na twee ongelukken in korte tijd met de 737 MAX, die in 2019 een tijdlang niet mocht vliegen.

Hawaiian Electric kelderde bijna 19 procent. Het bedrijf is aangeklaagd wegens zijn vermeende aandeel in de bosbranden op het eiland Maui. Ook schortte het elektriciteitsbedrijf zijn dividend op.

De euro was 1,0797 dollar waard, tegenover 1,0788 bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,2 procent in prijst tot 79,97 dollar. Brentolie werd 1,5 procent duurder en koste 86,64 dollar per vat.