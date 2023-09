Big Bazar krijgt geen afkoelingsperiode, faillissement dichterbij

Big Bazar krijgt van de rechter niet de tijd om met schuldeisers tot een akkoord te komen. Daarmee is een faillissement van de koopjesketen dichterbij. Big Bazar had gevraagd om een afkoelingsperiode waarin er geen faillissementsaanvragen konden worden ingediend, maar de rechtbank in Leeuwarden heeft dat afgewezen.

De rechter denkt niet dat Big Bazar in een afkoelingsperiode van twee weken een akkoord heeft met schuldeisers of ineens wel zijn rekeningen kan betalen. “Dat is volstrekt onvoldoende.” Daarvoor heeft de rechtbank gekeken naar de verwachte omzet en de achterstallige huur en andere schulden van de koopjesketen. De retailer leed van 2020 tot en met 2022 jaarlijks verliezen van 13 miljoen tot ruim 17 miljoen euro, deels ook vanwege de coronacrisis. De schuld zou tientallen miljoenen euro’s bedragen.

“Hoewel Big Bazar kennelijk de salarissen voor de maand augustus heeft betaald, was de verschuldigde huur voor de diverse winkelpanden die per 1 september 2023 betaald had moeten zijn, ten tijde van de zitting nog niet voldaan”, motiveert de rechtbank. Vrijdag was er een zitting in Leeuwarden, maar tot een uitspraak kwam het toen nog niet.

Big Bazar had om de afkoelingsperiode gevraagd, om zo te kunnen reorganiseren en met schuldeisers in gesprek te gaan. In deze periode zouden ook recent ingediende faillissementsaanvragen in de wacht komen te staan. Dat is nu van de baan, waardoor Big Bazar weer direct in de betalingsproblemen zit. Bij de keten met 120 filialen werken 1400 mensen.

Directeur Joost Konings van incassobureau Invorderingsbedrijf Amsterdam, die meerdere schuldeisers van Big Bazar vertegenwoordigt, hoopte al dat Big Bazar de afkoelingsperiode niet zou krijgen en failliet zou gaan. “Schuldeisers hebben het geld dat zij nog moeten krijgen toch al afgeschreven. Zij willen nu vooral hun pand en goederen terug”, zei Konings vorige week.