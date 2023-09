Omzet Specsavers iets gedaald na record, minder brillen verkocht

Opticien- en audicienketen Specsavers Nederland heeft in het afgelopen boekjaar een iets lagere omzet behaald na het recordniveau van een jaar eerder. Volgens Specsavers was bij hoortoestellen en contactlenzen groei te zien van de verkopen, maar lag die juist lager bij brillen.

De omzet in het eind februari afgesloten boekjaar bedroeg 174,4 miljoen euro. Dat is iets minder dan het record van bijna 176 miljoen euro een jaar daarvoor. Bij hoortoestellen zag het bedrijf uit Maarssen de omzet met meer dan 6 procent stijgen. Daarmee is volgens Specsavers sprake van een trendbreuk want de algemene markt voor hoortoestellen kromp juist.

Bij de contactlenzendivisie ging de omzet met bijna 8 procent omhoog. Bij optiek daalde die juist met 4,5 procent omdat minder nieuwe brillen werden verkocht. Specsavers telt nu 144 winkels in ons land. Nederland is na het Verenigd Koninkrijk en Australiƫ de grootste afzetmarkt van de elf landen waarop het Britse moederconcern Specsavers Group actief is.

Dat Britse familiebedrijf zag de omzet afgelopen boekjaar met bijna 6 procent stijgen tot bijna 3,6 miljard pond, omgerekend zo’n 4,1 miljard euro. Volgens Specsavers werden wereldwijd 561 miljoen contactlenzen, 23,3 miljoen brillen en 625.766 hoortoestellen verkocht.