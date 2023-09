ECB-bestuurder: gok niet op renteverlaging in eerste helft 2024

Het is onverstandig om te denken dat de Europese Centrale Bank (ECB) in de eerste helft van volgend jaar de rente gaat verlagen of helemaal klaar is met het verhogen van de rente tegen de inflatie. Dat heeft de centralebankpresident van Letland en ECB-bestuurder Martin Kazaks gezegd op een conferentie in het Spaanse Santiago de Compostella.

De ECB verhoogde donderdag de rente in het eurogebied voor de tiende keer op rij naar het hoogste niveau ooit en de beleidsmakers van de centrale bank hebben gehint dat er een einde is gekomen aan die verhogingen. Op de financiële markten wordt door sommige handelaren nu rekening gehouden met een verlaging ergens in de loop van de eerste helft van volgend jaar.

Maar volgens Kazaks zou die gok dus verkeerd zijn. Hij stelt namelijk dat de loongroei in de eurozone nog niet heeft gepiekt en dat het nog onduidelijk is hoe snel de onderliggende inflatie gaat afzwakken. Een verdere renteverhoging kan dan ook niet worden uitgesloten en een renteverlaging in het voorjaar of het begin van de zomer is niet te verwachten, aldus Kazaks.

ECB-president Christine Lagarde was eveneens aanwezig op de bijeenkomst van ministers van Financiën van de eurolanden in Santiago de Compostella. Lagarde verklaarde daar na vragen over de kans op een renteverlaging dat er bij de ECB niet wordt gepraat over een dergelijke stap. “We hebben niet gediscussieerd over een renteverlaging”, aldus de centralebankpresident.

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire verklaarde eind vorige maand ook al dat er voorlopig geen renteverlaging zal komen door de ECB omdat de inflatie nog steeds te hoog is.