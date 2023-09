Staking bij Australische lng-fabrieken Chevron gaat door

De staking bij fabrieken voor de productie van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) van Chevron in Australië gaat door. Volgens de vakbond Offshore Alliance wordt opnieuw voor 24 uur gestaakt vanwege een conflict met Chevron over hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden.

De bond zegt ook dat er dagelijks zal worden besloten of de staking wordt verlengd. Werknemers bij de grote lng-faciliteiten Gorgon en Wheatstone in het westen van Australië voeren met de acties de druk op Chevron op om in te stemmen met de eisen voor hoger loon en betere arbeidsvoorwaarden. Die fabrieken zijn goed voor ongeveer 7 procent van de wereldwijde leveringen van lng.

Chevron heeft een soort arbeidstribunaal gevraagd om in te grijpen bij de staking. Vrijdag zou een hoorzitting zijn gepland bij dat tribunaal. Bij het Australische energiebedrijf Woodside Energy werden stakingen onlangs nog voorkomen door een deal met werknemers.

Op de gasmarkt worden de ontwikkelingen in Australië nauwlettend gevolgd. Het Australische gas gaat vooral naar landen in Azië, maar de staking kan ook Europa raken. Aziatische afnemers moeten bij verstoringen van de lng-leveringen uit Australië namelijk op zoek naar alternatieven, wat kan leiden tot meer concurrentie voor Europese afnemers en hogere gasprijzen.