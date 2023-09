Disney omlaag op Wall Street na flinke investeringsaankondiging

Beleggers zijn dinsdag geschrokken van de aankondiging van Disney om de aankomende tien jaar bijna twee keer zoveel te investeren in zijn parken en resorts. Het entertainmentconcern gaat hierin 60 miljard dollar steken, omgerekend bijna 56,2 miljard euro. Disney werd op de beurzen in New York daarop bijna 4 procent lager gezet, waarschijnlijk vanwege de flinke omvang van het investeringsbedrag.

De grootste pretparkexploitant van de wereld zegt in totaal meer dan vierhonderd hectare land te hebben om te kunnen ontwikkelen. Eerdere investeringen in attracties en cruiseschepen hebben er volgens Disney voor gezorgd dat de winst de afgelopen jaren is gestegen. Ook meldde Disney een recordgroei in de uitgaven van parkbezoekers.

De aandacht ging dinsdag op Wall Street ook uit naar de beursgang van Maplebear, de moeder van boodschappenbezorgbedrijf Instacart. Het bedrijf werd tegen een introductieprijs van 30 dollar per aandeel naar de beurs gebracht. De marktwaarde van het bedrijf bedraagt daarmee bijna 10 miljard dollar. Maplebear sloot de allereerste beursdag ruim 12 procent hoger af.

De Britse chipontwikkelaar Arm Holdings keerde vorige week donderdag terug naar de beurs in New York. Op de eerste dag werd dat aandeel bijna een kwart meer waard. De afgelopen dagen zakte het enthousiasme wat terug. Dinsdag eindigde Arm Holdings bijna 5 procent lager.

Verder bleef de stemming op Wall Street voorzichtig omdat beleggers afwachten wat de Amerikaanse Federal Reserve gaat doen met de rente. Dinsdag begon de Fed aan zijn rentevergadering, die twee dagen duurt. Over het algemeen wordt verwacht dat de centrale bank de rente na die vergadering niet verder zal verhogen.

De Dow-Jonesindex stond aan het einde van de beursdag 0,3 procent lager op 34.517,73 punten. De brede S&P 500 zakte met 0,2 procent tot 4443,95 punten. Techgraadmeter Nasdaq verloor ook 0,2 procent en eindigde op 13.678,19 punten.

Verder bleef de aandacht van beleggers uitgaan naar de autosector. Fabrieksmedewerkers van General Motors (GM), Ford en Stellantis zijn sinds vorige week vrijdag aan het staken om een hoger loon af te dwingen. Vakbond UAW waarschuwde al dat meer leden vanaf aanstaande vrijdag het werk neerleggen als er geen vooruitgang wordt geboekt in de onderhandelingen. GM eindigde bijna 2 procent hoger, Ford won ook een kleine 2 procent en Stellantis ging ruim 2 procent vooruit.