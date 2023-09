Uitbreiding hoogspanningsnet rond Almelo loopt vertraging op

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet heeft meer tijd nodig dan verwacht voor het uitbreiden van het overvolle stroomnet in de regio rond Almelo. Grootverbruikers van elektriciteit in het gebied zullen daardoor langer moeten wachten tot ze een nieuwe stroomaansluiting of verzwaring van hun connectie kunnen krijgen, heeft TenneT bekendgemaakt.

De netbeheerder werkt aan de verzwaring van verschillende hoogspanningsstations in Hengelo en Almelo. Ook legt TenneT een nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding aan tussen Almelo en Hengelo. Het was de bedoeling om die kabel dit jaar al gereed te hebben. Maar nu is duidelijk dat er meer tijd nodig is om afspraken te maken met landeigenaren door wiens land de kabel gaat lopen. TenneT verwacht nu de werkzaamheden pas in de tweede helft van volgend jaar af te hebben.

In meer delen van het land wordt gewerkt aan uitbreiding van het stroomnet. TenneT heeft eerder al aangekondigd komende jaren miljarden te investeren in structurele netuitbreiding in Nederland om de verstopping van de netten op te lossen.

Dat de netten overvol zijn geraakt, is een gevolg van de komst van de vele windturbines, zonneparken, laadpalen, warmtepompen en de verduurzamingsplannen van de industrie. Die verduurzamingsinitiatieven gaan soms sneller dan dat netbeheerders hun netten kunnen uitbreiden. TenneT ziet ook dat de vraag naar elektriciteit in de regio Almelo op dit moment groter is dan de capaciteit op het net.