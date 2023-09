Federal Reserve neemt waarschijnlijk nieuwe rentepauze

De Amerikaanse Federal Reserve zal waarschijnlijk later op woensdag de rente niet verder verhogen in de strijd tegen de inflatie. De centrale bank lijkt daarmee een nieuwe pauze te houden. In juni besloot de Fed ook de reeks van verhogingen te onderbreken. Die pauze was echter van korte duur, want een maand later werd de rente voor de elfde keer verhoogd. De grote vraag is dan ook hoelang deze pauze zal duren.

Op de financiƫle markten wordt de kans op een rentepauze in september ingeschat op maar liefst 99 procent. De kans op een renteverhoging bij het volgende rentebesluit op 1 november bedraagt momenteel bijna 34 procent. Bij het vorige rentebesluit in juli ging het Amerikaanse rentetarief nog met een kwart procentpunt omhoog tot een bandbreedte van 5,25 tot 5,50 procent. Dat is het hoogste niveau sinds 2001. In augustus was er geen rentevergadering.

Door lenen duurder te maken, remt de Fed de vraag in de economie af en dat zou ervoor moeten zorgen dat de prijzen niet meer zo hard stijgen. Het gevaar is wel dat de Amerikaanse economie door de afnemende vraag in een recessie kan belanden. De grootste economie ter wereld lijkt de hogere leenkosten echter beter te doorstaan dan verwacht. Dat zou de Fed meer ruimte kunnen geven om de rente verder te verhogen.

Ook liep de inflatie in augustus weer op tot 3,7 procent, van 3,2 procent in juli. Dat kwam vooral door hogere brandstofprijzen. De zogeheten kerninflatie, zonder sterk schommelende prijzen voor brandstof en voedingsmiddelen, nam wel af. Deze graadmeter, die erg belangrijk is voor het rentebeleid van de Fed, daalde van 4,7 procent in juli tot 4,3 procent in augustus. De inflatie ligt daarmee nog altijd boven het gewenste niveau van 2 procent.

Hoewel de Fed woensdag naar verwachting een pauze zal houden om zichzelf meer tijd te geven om de impact van de eerdere verhogingen af te wachten, zal de centrale bank waarschijnlijk wel de deur openlaten voor verdere verhogingen. Fed-voorzitter Jerome Powell gaf eind augustus op de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole aan dat de inflatie nog altijd te hoog is en dat hij bereid is om de rente verder te verhogen. Hij benadrukte wel dat de Fed “voorzichtig” te werk zal gaan bij beslissingen over het wel of niet verhogen van de rente.