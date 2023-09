Automaker Ford stijgt op Wall Street na afwenden nieuwe stakingen

Ford behoorde de laatste dag van de handelsweek tot de stijgers op de beurzen van New York. Het aandeel steeg 1,9 procent. De Amerikaanse vakbond UAW maakte bekend de staking bij een fabriek van de autofabrikant niet verder uit te breiden. Dat deed de bond wel bij fabrikanten General Motors (GM) en Stellantis. De stakingen begonnen vorige week vrijdag, nadat de onderhandelingen over een nieuwe cao-overeenkomst in een impasse zijn geraakt.

Met de uitbreiding van de stakingen bij Stellantis en GM leggen medewerkers van nog eens 38 fabrieken het werk neer. UAW-voorzitter Shawn Fain erkende vrijdag dat Ford “serieus is over het bereiken van een overeenkomst”. Daarom ziet de bond bij dit bedrijf af van nieuwe stakingen. “Bij GM en Stellantis is het een ander verhaal”, gaf Fain aan. GM daalde 0,4 procent, Stellantis steeg 0,1 procent. De UAW eist onder meer een loonsverhoging van 40 procent voor de werknemers van de drie autobouwers, die ook wel The Big Three uit Detroit worden genoemd. De autobedrijven boden iets boven de 20 procent aan, maar zonder de door de vakbond geĆ«iste secundaire arbeidsvoorwaarden.

De Dow-Jonesindex sloot de handelsweek 0,3 procent lager af op 33.963,84 punten. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent tot 4320,06 punten. De Nasdaq zakte 0,1 procent tot 13.211,81 punten. De techgraadmeter raakte in de afgelopen twee dagen meer dan 3 procent kwijt.

Activision Blizzard steeg 1,7 procent. De Britse toezichthouder CMA liet vrijdag weten dat de overname van het gamebedrijf door softwareconcern Microsoft waarschijnlijk wordt goedgekeurd. Eerder kregen beide bedrijven nog geen toestemming van de Britten. Met de overeenkomst is 69 miljard dollar gemoeid. Mocht de deal doorgaan, dan is het de grootste ooit in de gamebranche. Microsoft verloor 0,8 procent.

Amazon zag de koerswinst van eerder op de dag verdampen, en eindigde 0,2 procent lager. Nieuwssite Politico meldde op basis van anonieme bronnen dat de Amerikaanse mededingingstoezichthouder FTC naar verwachting dinsdag een aanklacht indient tegen het webwinkelconcern. De details over de aanklacht zijn nog niet bekend, maar volgens Politico zou het kunnen gaan om het misbruik maken van de machtspositie door Amazon.

De euro was 1,0647 dollar waard, tegen 1,0662 dollar bij het slot van de beurzen in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent tot 90,34 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 93,59 dollar per vat.