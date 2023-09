President Biden dinsdag naar stakend personeel autofabrikanten

De Amerikaanse president Joe Biden gaat dinsdag naar Michigan om zijn steun te betuigen voor de staking bij de grote autofabrikanten in Detroit. Die vakbondsactie houdt de Amerikaanse auto-industrie al meer dan een week in de greep. Biden wil een dag voor voormalig president Donald Trump bij de stakers langsgaan.

“Dinsdag ga ik naar Michigan”, zo kondigde Biden aan op X, dat voorheen bekend stond als Twitter. “Het is tijd voor een win-winovereenkomst die ervoor zorgt dat de Amerikaanse autoproductie floreert”, voegde hij eraan toe. Eerder riep de president autofabrikanten General Motors (GM), Ford en Stellantis ook al op meer loon te bieden aan hun personeel.

Het bezoek van Biden is bijzonder. Het komt zelden voor dat een Amerikaanse president stakers bezoekt, verklaarde historicus Jeremi Suri van de Universiteit van Texas in Austin. “Dit zou een grote, grote verandering voor Biden zijn om als president de kant te kiezen van de stakende arbeiders, in plaats van de zijde van de industrie of boven de partijen te blijven.”

De Democraat Biden ziet zichzelf als een president die pro-vakbonden is. Met zijn bezoek aan de stakers probeert hij naar alle waarschijnlijkheid ook de banden aan te halen met autovakbond UAW, de drijvende kracht achter deze staking. Tal van vakbonden hebben al hun steun uitgesproken voor een herverkiezing van Biden als president, maar de UAW heeft dat nog niet gedaan.

De Republikein Trump wil echter graag terug naar het Witte Huis en wordt bij de presidentsverkiezingen volgend jaar mogelijk Bidens belangrijkste rivaal. Een woordvoerder van de campagne van Trump deed Bidens aangekondigde bezoek af als “goedkope fotosessie”. De enige reden dat Biden dinsdag naar Michigan wil, zou zijn omdat Trump heeft gezegd dat hij woensdag gaat.