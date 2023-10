Onderzoek: lozingen giftige stoffen in strijd met Europese regels

De lozingen van giftige stoffen van in elk geval twaalf grote industriĆ«le bedrijven zijn in strijd met de Europese waterregels. Uit een gezamenlijk onderzoek van Platform Investico en Het Financieele Dagblad komt naar voren dat de betreffende bedrijven hun giftige stoffen in wateren lozen “die nu al sterk vervuild zijn”. Het gaat onder meer om Tata Steel, Shell en chemiebedrijf Dow.

De betreffende twaalf bedrijven hebben een verouderde vergunning, geen verplichte milieu-onderzoeken gedaan of voldoen niet aan de waterkwaliteitstesten, aldus de data-analyse van het FD en Investico. Onder meer Trouw en De Groene Amsterdammer publiceren vrijdag over het onderzoek. Deskundigen waarschuwen tegen de onderzoekers dat de vergunningen van de bedrijven kwetsbaar zijn en in de rechtszaal aangevochten kunnen worden.

Investico zag dat bijvoorbeeld Tata Steel IJmuiden zoveel kwik in het Noordzeekanaal loost dat de waterkwaliteit hier achteruit gaat. Hetzelfde geldt voor het Rotterdamse verfbedrijf Tronox op de Nieuwe Waterweg. In de Westerschelde komt teveel zink terecht door lozingen van Dow. Toch kregen de bedrijven een vergunning van Rijkswaterstaat. Tegen de onderzoekers zegt Rijkswaterstaat dat de vergunning afgegeven is, omdat de normen niet overschreden worden.