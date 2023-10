Ministers van Financiën doen gezamenlijke klimaatbelofte

Ministers van Financiën van tientallen landen in de wereld beloven zich in te zetten voor het aanpakken van klimaatverandering. Dat staat in de eerste gezamenlijke verklaring van de Coalition of Finance Ministers for Climate Action (CFMCA), een in 2019 opgericht platform waarvan demissionair minister Sigrid Kaag sinds eerder dit jaar co-voorzitter is.

Volgens Kaag gaat het om een belangrijke stap. “De ministers erkennen hiermee dat ze een rol hebben als het gaat om klimaatactie.” Ze benadrukt dat bijvoorbeeld belastingen of iets als CO2-beprijzing allemaal zaken zijn waarmee ministers van Financiën de klimaataanpak in hun land de juiste richting in kunnen duwen. “Je kunt geen echte verandering doorvoeren als je het systeem er niet op inricht.”

De ministers vergaderden woensdag in het Marokkaanse Marrakech, waar ook de jaarvergaderingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank worden gehouden. Nederland is samen met vijftien andere landen vanaf het begin betrokken bij de CFMCA die inmiddels meer dan negentig landen telt.

De toezeggingen van landen zijn “vrijwillig maar niet vrijblijvend”, geeft Kaag ook aan na afloop van de vergadering. De CFMCA zal een scorekaart gaan bijhouden om te zien hoe de landen presteren.

Via het platform wisselt de steeds groter wordende groep ministers onderling ervaringen en informatie uit op het gebied van klimaatbeleid. Het idee daarachter is dat het beleid van de deelnemende landen zo beter gestroomlijnd kan worden met het Klimaatakkoord van Parijs.