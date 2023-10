EU-landen eens over plannen om prijspieken voor stroom te voorkomen

De EU-landen zijn het eens geworden over plannen om prijspieken voor elektriciteit voortaan te voorkomen. Duitsland en Frankrijk bakkeleiden lang over de vraag of Frankrijk geld mag steken in zijn oude kerncentrales, maar hebben een compromis gevonden.

De Europese elektriciteitsmarkt moet worden veranderd, klinkt het alom sinds Europa twee jaar geleden in een energiecrisis belandde. Rusland speelde met de gaskraan om de prijs op te drijven. De tarieven voor gas en de daarmee verbonden stroom stegen sterk. Nieuwe marktregels moeten er onder meer voor zorgen dat de gasprijs minder gewicht krijgt en investeren in duurzame energie aantrekkelijker wordt.

De energieministers van de EU-landen hebben op een vergadering in Luxemburg afgesproken dat overheden afspraken mogen maken met energiebedrijven om winsten in tijden van hoge prijzen af te romen. De opbrengst kunnen ze bijvoorbeeld aan burgers en bedrijven teruggeven. Overheden mogen dan weer in hun energiesector investeren om die te helpen vergroenen en door magere tijden te helpen.

Maar Duitsland voelde lang niets voor de Franse wens om zijn vele oude kerncentrales met een gesubsidieerde opknapbeurt langer draaiende te houden. De goedkope Franse kernenergie zou oneerlijk concurreren met duurdere energie uit duurzame energiebronnen. De twee zwaargewichten namen uiteindelijk genoegen met een aantal eisen waar de Franse subsidies aan moeten voldoen.

De lidstaten moeten over het principeakkoord nog wel onderhandelen met het Europees Parlement. Voorzitter Spanje hoopt er nog dit jaar uit te komen.