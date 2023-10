Vakbond FNV keert zich tegen nieuwe detacheringsplannen Brussel

FNV roept het Nederlandse kabinet en het Europees Parlement op om in de onderhandelingen over internationale detachering niet mee te gaan met nieuwe plannen van de Europese Commissie. De vakbond vreest dat Brussel “de poorten weer openzet voor schijndetacheringen”.

Volgens FNV wil de commissie namelijk dat werkgevers die gebruikmaken van detachering over grenzen heen, minder administratieve verplichtingen krijgen. Dat zou weleens verkeerde effecten kunnen hebben, denkt FNV-bestuurslid Petra Bolster. “De arbeidsinspectie heeft dit soort administratie nodig om ├╝berhaupt te kunnen handhaven, anders gebeurt dat dus niet. Werknemers die over de grens werken moeten ervan kunnen uitgaan dat ze correct beloond worden en dat ze bescherming krijgen via het juiste sociale zekerheidsstelsel.”

De vakbondsvrouw wijst erop dat er in 2019 juist Europese afspraken zijn gemaakt om schijndetachering tegen te gaan. Het verminderen van de administratieve verplichtingen zou volgens haar “een wildgroei aan nepdetacheringen” tot gevolg kunnen hebben. “Brievenbusfirma’s wrijven zich in hun handjes, maar werknemers en eerlijke ondernemers zullen er de dupe van zijn.”

Ook waarschuwt de bond voor fraude met de zogeheten A1-verklaringen. Dat is het certificaat dat een werknemer nodig heeft als hij of zij tijdelijk in het buitenland werkt, maar thuis verzekerd wil blijven voor werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid.