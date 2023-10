ECB besluit verder te gaan met voorbereidingen digitale euro

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft woensdag besloten om verder te gaan met de voorbereidingen voor de digitale euro. Met zo’n digitale euro zouden we in de toekomst dezelfde betalingen kunnen doen als we nu doen met bijvoorbeeld een pinpas. Maar in de nieuwe situatie zou er bij de betaling geen rol meer weggelegd zijn voor normale, commerciĆ«le banken. In plaats daarvan gaat de transactie direct via de centrale bank.

De ECB doet al een paar jaar onderzoek naar deze belangrijke vernieuwing, samen met onder meer De Nederlandsche Bank (DNB). Dan gaat het er bijvoorbeeld om hoe veilig zo’n digitale euro is en of de privacy straks gewaarborgd is. Nu is besloten om verder te gaan met de voorbereidingen, kan het traject een volgende fase ingaan. Komende tijd gaan de centrale banken onder andere een app voor een digitale euro testen. Ook gaan ze kijken welke partijen de benodigde technische systemen kunnen ontwikkelen.

Een voordeel van de digitale euro is volgens DNB dat die wordt uitgegeven door een centrale bank. “En die kan nooit failliet gaan. De digitale euro biedt daarom een betrouwbaar betaalmiddel voor iedereen”, luidt de uitleg. Je zou er straks ook offline mee moeten kunnen betalen, wat handig is voor als er een pinstoring is. Maar het is niet de bedoeling dat de digitale euro al het andere geld gaat vervangen. DNB benadrukt dat het gaat om een extra betaalmiddel. “Naast bijvoorbeeld jouw mobiel, bankpas of creditcard of contant geld.”

Er zijn ook critici die de komst van de digitale euro niet zien zitten. Zo is een Nederlandse onlinepetitie voor een volksraadpleging hierover meer dan 15.000 keer ondertekend. De initiatiefnemers vrezen dat de overheid straks kan bepalen waar mensen hun geld aan uitgeven. “Dit kan leiden tot een surveillancestaat naar Chinees model of erger.” DNB zegt echter dat de digitale euro geen programmeerbaar geld is. “En de centrale bank gaat ook niet bepalen waar jij jouw geld wel of niet aan uit mag geven.”

Of de digitale euro er straks echt komt, staat nog niet vast. De Europese politiek moet daarover nog een beslissing nemen. Eerder dit jaar heeft de Europese Commissie wel een wetsvoorstel voor de digitale euro gepresenteerd, maar daarover wordt nog onderhandeld in Brussel. Als de politiek uiteindelijk instemt met het voorstel, dan is het aan de ECB om te bepalen of en wanneer de digitale euro er komt. Het hele proces kan nog jaren duren. Betalingen met de digitale euro zullen op zijn vroegst pas rond 2029 mogelijk zijn, laat DNB weten.