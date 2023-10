Grote pensioenfondsen kunnen pensioen volgend jaar amper verhogen

Een grote pensioenverhoging zit er niet in voor miljoenen Nederlanders. Ambtenarenpensioenfonds ABP, met 3 miljoen deelnemers het grootste fonds van Nederland, kan de pensioenen volgend jaar maximaal 3 procent verhogen. Bij zorgfonds PFZW is dat waarschijnlijk veel minder en bij bpfBOUW, het pensioenfonds voor de bouwsector, dreigt een pensioenverhoging helemaal uit te blijven.

De oorzaak is niet een penibele financiƫle situatie; de fondsen staan er juist heel goed voor dankzij de gestegen rente. Maar in hun beleid is vastgelegd dat ze voor een besluit over indexeren van de pensioenen, oftewel aanpassen aan de inflatie, kijken naar prijsindexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die zijn de laatste tijd flink gedaald, wat mede komt door een nieuwe berekeningsmethode van het CBS. Ook hangt het er erg vanaf welke peildatum de fondsen hanteren, als ze binnenkort een besluit nemen over de pensioenen voor volgend jaar.

“Zoals altijd kijken we daarbij naar de prijsstijging tussen september vorig jaar en september dit jaar. Volgens het CBS gaat het dan om 3 procent”, zegt ABP-bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen. Of de pensioenen daadwerkelijk met dat percentage omhoog kunnen, is nog de vraag. “Niet alleen moet de financiĆ«le positie dan voldoende zijn, ook moeten we kijken of zo’n besluit voor alle groepen deelnemers evenwichtig uitpakt. Daarnaast moeten we voldoende reserves bewaren zodat we gezond kunnen verhuizen naar de vernieuwde pensioenregeling in 2027.”

Bij metaalfondsen PME en PMT lijkt iets meer ruimte te bestaan voor pensioenverhoging. Daar peilden ze de inflatie al begin juli, waardoor tot rond de 5 procent pensioenverhoging mogelijk is. Maar bij zorgfonds PFZW lijkt de maximale verhoging zoals het er nu uitziet slechts 0,2 procent. Een woordvoerster wijst er wel op dat het besluit nog niet is genomen. Volgens haar zou het bestuur ook nog kunnen beslissen om iets meer verhoging toe te laten.

BpfBOUW hanteert weer een andere vergelijkingsperiode. Volgens het fonds was er in deze periode helemaal geen sprake van inflatie, maar daalden de prijzen juist met gemiddeld 1,39 procent. Bij het fonds lijkt hierdoor helemaal geen aanleiding voor verhoging van de pensioenen. Eline Lundgren, bestuursvoorzitter van bpfBOUW, snapt dat dit een vervelende verrassing kan zijn. “Ik kan me goed voorstellen dat deze cijfers van het CBS verschillen van wat mensen misschien verwachten. We horen en lezen op dit moment veel over de kosten van boodschappen en de prijzen van energie.”