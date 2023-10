Cybertruck Tesla komt met veel vertraging op de markt

De nieuw Cybertruck van maker van elektrische auto’s Tesla komt eind november eindelijk op de markt. Dan vinden de eerste leveringen plaats, heeft Tesla aangekondigd. De langverwachte elektrische pick-uptruck, die topman Elon Musk in 2019 onthulde, rolt daarmee twee jaar later van de band dan Musk aanvankelijk had gehoopt.

Voor Tesla gaat het om een belangrijk moment. Met de lancering van de Cybertruck zet Tesla namelijk een stap in een van de meest winstgevende segmenten van de Amerikaanse markt. Het bedrijf gaat daarmee ook de concurrentie aan met elektrische pick-ups van onder meer Ford en Rivian. Tesla heeft naar eigen zeggen capaciteit om meer dan 125.000 pick-ups per jaar te maken.

Het nieuws komt tegelijk met de kwartaalcijfers van Tesla. Die waren niet zo goed, want de winstmarge van de onderneming is gedaald naar 17,9 procent. In hetzelfde kwartaal vorig jaar wist Tesla bruto nog ruim 25 procent marge te maken op elke auto. De omzet steeg wel met 9 procent naar ruim 23 miljard dollar.

De forse afname van de marge is een gevolg van de vele prijsverlagingen die Tesla heeft doorgevoerd op belangrijke markten, met name in China. Dat doet Tesla om de vraag aan te wakkeren en concurrentie voor te blijven. Door de flink gestegen inflatie en opgelopen rente is het voor veel mensen steeds lastiger geworden om een dure elektrische wagen aan te schaffen. Musk waarschuwde afgelopen zomer zelfs dat de autofabrikant de prijzen zou moeten blijven verlagen als de rente zou blijven stijgen.

In het derde kwartaal werden wereldwijd 435.059 voertuigen afgeleverd bij klanten. Dat waren er minder dan in het tweede kwartaal van dit jaar toen het ging om 466.140 leveringen. Volgens Tesla hing de daling samen met geplande werkzaamheden in fabrieken. Het bedrijf houdt wel vast aan zijn doelstelling om in heel 2023 ongeveer 1,8 miljoen auto’s te produceren.