Ook EU-ultimatum voor Meta en TikTok over strijd tegen nepnieuws

Ook Meta en TikTok moeten de Europese Commissie binnen een week duidelijk maken wat ze doen tegen nepnieuws en desinformatie. Net als voor X, dat eerder al eenzelfde ultimatum kreeg, kan de commissie anders naar een officieel onderzoek en dwangsommen grijpen.

Sinds de oorlog tussen Israël en Hamas spoelt een golf van misleidende berichten, nepfilmpjes en terrorismepropaganda over sociale media. Terwijl de EU zich toch al grote zorgen maakt over het verscherpen van maatschappelijke tegenstellingen en de beïnvloeding van verkiezingen door zulk materiaal. Na X spreekt zij daarom ook Meta, het Amerikaanse moederbedrijf van Facebook en Instagram, en het Chinese TikTok aan.

Deze platforms zijn zo groot dat ze onder de nieuwe strenge Europese regels tegen desinformatie, haatberichten en ander ongewenst onlinemateriaal vallen. Met die regels in de hand eist de commissie nu informatie op over de maatregelen die de bedrijven hebben genomen. Voor Meta gaat het vooral om het niet uitvergroten van illegaal en misleidend materiaal. TikTok moet met name terroristische, gewelddadige en haatuitingen tegengaan.

Meta krijgt drie weken de tijd om uit te leggen wat het doet om eerlijke verkiezingen te waarborgen. TikTok moet over drie weken vertellen hoe het ervoor zorgt dat de vele minderjarigen op het platform geen illegale content onder ogen krijgen.