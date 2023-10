Groningen trekt 22 miljoen uit voor vliegveld Eelde

De provincie Groningen geeft de komende tien jaar in totaal 22 miljoen euro aan Groningen Airport Eelde voor zaken als beveiliging, verbetering van brandweer en de passagiersterminal. Als de voor het Noorden belangrijke luchthaven in Drenthe van die provincie zoals verwacht hetzelfde bedrag krijgt, is de toekomst van het vliegveld voorlopig veiliggesteld.

De twee provincies zijn de grootste aandeelhouders van Groningen Airport Eelde. “Hiermee kan het vliegveld verder met zijn plannen”, licht de Groningse gedeputeerde Henk Emmens toe. “De wereld blijft op deze manier bereikbaar voor Groningen.” Provinciale Staten moeten nog wel akkoord gaan met de subsidie.

Volgens Groningen verkiezen steeds meer vakantiegangers en zakelijke reizigers Groningen Airport Eelde boven Schiphol. Onder meer Transavia, Corendon en TUI maken er gebruik van. De provinciale investeringen moeten leiden tot 100.000 tot 200.000 extra reizigers per jaar.

Het vliegveld maakte eerder duidelijk zelf vanaf 2025 kostendekkend te kunnen opereren als beide provincies de komende tien jaar over de brug komen. Groningen Airport Eelde denkt te kunnen groeien naar 350.000 passagiers per jaar. De luchthaven is in gesprek met Schiphol over een mogelijke samenwerking. Groningen en Drenthe zijn daar voorstander van.