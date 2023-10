Bloomberg: Siemens Energy wil garanties van Duitse overheid

De Duitse gasturbinemaker Siemens Energy is in gesprek met de Duitse regering om miljarden euro’s aan staatsgaranties veilig te stellen. Daarmee wil het bedrijf zijn in moeilijkheden verkerende windturbinetak ondersteunen, zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg.

Volgens de bronnen heeft het bedrijf geen acute geldproblemen, maar wil industrieconcern Siemens, dat ongeveer een kwart van Siemens Energy bezit, geen verder financieel vangnet bieden. Een woordvoerder van Siemens wil niet reageren op de kwestie.

Siemens Energy waarschuwde eerder dit jaar voor een lagere winst in 2023 vanwege de aanhoudende problemen met zijn Spaanse windturbinetak Siemens Gamesa. Het bedrijf kondigde toen ook een strategische herziening aan van zijn windenergieactiviteiten.

Het beursgenoteerde Siemens Energy dook donderdag liefst 29 procent omlaag tijdens de aandelenhandel in Frankfurt. Sinds het begin van het jaar is het bedrijf ruimschoots de helft van zijn beurswaarde kwijtgeraakt.

Fabrikanten van windmolens hebben het al tijden moeilijk. Onlangs waarschuwde Vestas Wind Systems, de grootste windmolenfabrikant ter wereld, voor tegenvallende orders. Ook kampt het bedrijf met stijgende kosten.