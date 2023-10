Chatleverancier CM.com brengt personeelsbestand verder terug

Chat- en betalingsdienstverlener CM.com heeft het personeelsbestand in het derde kwartaal verder teruggebracht om kosten te besparen. Ook in het vierde kwartaal wordt het aantal medewerkers verder verminderd, liet het bedrijf uit Breda weten bij de publicatie van de resultaten.

Het bedrijf zag de marktomstandigheden sinds de oorlog in Oekraïne flink veranderen en besloot in de kosten te snijden en de organisatie te optimaliseren. Vanaf het derde kwartaal van 2022 heeft CM.com het personeelsbestand inmiddels met 16 procent teruggedrongen, van 936 naar 786 voltijdsbanen aan het einde van het derde kwartaal dit jaar.

CM.com heeft daarmee gekozen voor een minder rigoureuze weg dan veel branchegenoten die het aantal medewerkers met 30 tot 40 procent verminderden, verklaarde een woordvoerder van het bedrijf. “We hebben veel moeite gedaan om personeel te vinden en op te leiden en wilden ze juist zoveel mogelijk vasthouden. Maar het vet op de botten moest eraf.”

Het bedrijf denkt het personeelsbestand in de komende tijd verder terug te dringen tot richting de 700. “Dan is het wel klaar en kunnen we ons ook weer voorbereiden op groei”, aldus de woordvoerder. CM.com is momenteel actief in 19 landen. Eerder waren dat er nog 22, maar het bedrijf is gestopt in Mexico, Kenia en Rusland. Het merendeel van de medewerkers op het gebied van onderzoek & ontwikkeling en administratie zit in Nederland, terwijl veel van het verkooppersoneel in het buitenland zit.

De chatleverancier lanceerde in september ook nieuwe Gen AI-tools, waarmee inmiddels meer dan 200.000 gesprekken zijn ondersteund. De toekomst van kunstmatige intelligentie (AI) vormt volgens de woordvoerder geen bedreiging voor het personeel van het bedrijf. “Integendeel, we investeren flink in AI-systemen en nemen juist meer mensen aan voor de ontwikkelingen daarvan. We hebben al behoorlijk wat kennis in huis op het gebied van AI en zien het als een belangrijke factor voor onze groei.”

CM.com zag de brutowinst afgelopen kwartaal stijgen tot een recordhoogte, mede dankzij de kostenbesparingen. Ook de brutomarge, een maatstaf voor de winstgevendheid, bereikte een record. De omzet daalde wel met 8 procent, maar de winst voor aftrek van onder meer belastingen en rente was positief.