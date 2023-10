Vakbond bereikt voorlopig akkoord met tweede autofabrikant VS

De Amerikaanse vakbond voor de auto-industrie UAW heeft na 44 dagen staking zaterdag een voorlopig akkoord bereikt met autoproducent Stellantis, het moederbedrijf van merken als Chrysler, Opel, Peugeot, Jeep en Fiat. Bij Chevrolet-eigenaar General Motors, de enige van de drie grote fabrikanten die volhardt, wordt de wekenlange staking uitgebreid.

De partijen kwamen onder andere een loonsverhoging van 25 procent overeen, net als met Ford enkele dagen terug al werd afgesproken. Dat is minder dan de 40 procent die de UAW eerst eiste, maar meer dan tot hoe ver de autofabrikanten oorspronkelijk wilden gaan. De leden van de bond moeten nog over de deal stemmen.

President Joe Biden, die de eisen van de vakbond steunt, liet weten dat hij tevreden is met het akkoord. “Ik feliciteer de UAW en Stellantis dat ze na fikse onderhandelingen een historische overeenkomst hebben bereikt die werknemers het loon, de voordelen, de waardigheid en het respect garandeert dat ze verdienen”, zei hij in een verklaring.

Bij GM voeren werknemers nu de druk op door het werk neer te leggen in een bijkomende assemblagefabriek in de staat Tennessee. “We zijn teleurgesteld in de onnodige en onverantwoordelijke weigering van GM om tot een eerlijk akkoord te komen”, zei UAW-president Shawn Fain in een verklaring. Bestuursvoorzitter Mary Barra van GM heeft gezegd dat die laatste met de actie vooral zichzelf in de kijker wil spelen.

Net als Stellantis en Ford heeft GM volgens ingewijden van persbureau Bloomberg al ingestemd met een loonsverhoging van 25 procent. Ook over verschillende andere zaken zou al overeenstemming zijn. Dat UAW en GM er toch nog niet uit zijn, zou te maken hebben met een meningsverschil over hoe om te gaan met bijvoorbeeld uitzendkrachten.

De stakingen in de Amerikaanse auto-industrie hebben de sector al miljarden dollars gekost. Voordat Ford en Stellantis akkoorden bereikten met de vakbond, hadden ruim 45.000 werknemers het werk neergelegd in bij elkaar opgeteld acht assemblagefabrieken en 38 locaties voor onderdelen.