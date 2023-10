Vakbond FNV kondigt opnieuw landelijke staking aan in houthandel

Werknemers in de Nederlandse houthandel leggen donderdag en vrijdag 48 uur lang het werk neer. Met die aankondiging is vakbond FNV gekomen. Meer stakingen zijn aanstaande, waarschuwt de bond ook alvast.

“Ook na een aantal succesvolle werkonderbrekingen in diverse provincies en onze 24 uursstaking van vorige week weigeren de werkgevers nog altijd een goede cao af te spreken”, zegt FNV-actieco√∂rdinator Dennis Vereggen. “Daarom gaan we nu de druk verder opvoeren en naar twee dagen staking. Wij gaan door tot onze eisen zijn ingewilligd.”

In de houthandel werken volgens de vakbond ongeveer 6000 mensen. De vorige cao liep af in maart. De FNV stuurde eerder al een ultimatum met cao-eisen naar werkgeversorganisatie VVNH, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen. Die wees het ultimatum af. De FNV wil van de werkgevers in de houthandel onder meer een structurele verhoging van alle maandsalarissen met 100 euro bruto en daarbovenop nog een loonsverhoging van 6 procent.

Wat het effect van de nieuwe staking zal zijn, is nog niet duidelijk. Volgens de VVNH bleef de impact van de eerste landelijke stakingsdag onlangs beperkt. De werkgevers hadden de indruk dat er maar een “heel klein clubje” staakte. “We hebben geen berichten gekregen van bedrijven dat ze geen hout hebben gekregen”, luidde de reactie vanuit de werkgeversorganisatie. De FNV sprak op zijn beurt van meer dan vierhonderd stakers.