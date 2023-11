Reuters: Tesla gaat goedkopere nieuwe auto maken van 25.000 euro

Het Amerikaanse Tesla is van plan om in zijn Duitse fabriek een nieuwe elektrische auto te gaan produceren die 25.000 euro gaat kosten, meldt persbureau Reuters op basis van bronnen.

De concurrentie onder autofabrikanten op het gebied van goedkopere elektrisch aangedreven auto’s neemt de laatste tijd flink toe. Het antwoord van Tesla-topman Elon Musk hierop is een geheel nieuw model, dat aanzienlijk goedkoper is dan de huidige Tesla’s.

Hij maakte zijn plan vorige week bekend bij de Tesla-fabriek in Grünheide, nabij Berlijn. Musk zei niet wanneer de productie gestart gaat worden. In de Duitse fabriek wordt momenteel de Model Y geproduceerd, de best verkochte elektrische auto van Europa.

Hoeveel de nieuwe Tesla in Nederland zou moeten gaan kosten is niet bekend. De goedkoopste Tesla in Duitsland is momenteel de Model 3 met een prijskaart van 42.990 euro. Dat is evenveel als in Nederland.