PostNL ziet Nederlanders vaker in Azië shoppen door inflatie

Nederlanders kiezen steeds vaker voor producten van Aziatische webshops. Die zijn vaak goedkoper en in tijden van hoge inflatie blijken consumenten daar de voorkeur aan te geven, ziet PostNL. Het bezorgbedrijf heeft hier last van, omdat het afleveren van zulke pakketten minder oplevert dan die van eigen bodem.

Verder ziet PostNL ook dat consumenten steeds vaker kiezen voor grote onlineplatforms, zoals webwinkel bol. “Onze grote klanten groeien harder, wat leidt tot een lagere gemiddelde opbrengst dan bij mkb-webshops”, licht financieel topman Pim Berendsen tegen het ANP toe. Onder meer door deze ontwikkelingen kende PostNL een tegenvallend derde kwartaal, waarin het in Nederland minder post en pakketten bezorgde. Internationaal gezien groeide het aantal pakketbezorgingen wel.

Verder zag PostNL in de periode van juli tot en met september dat consumenten bepaalde aankopen uitstellen in aanloop naar het aanstaande feestdagenseizoen en koopjesfestijn Black Friday, op 24 november. “We staan in de startblokken om dat aan te kunnen.” De laatste maanden van het jaar zijn traditioneel gezien de beste voor PostNL.