Bandenfabrikant Continental schrapt komende jaren zo’n 5000 banen

De Duitse fabrikant van banden en auto-onderdelen Continental schrapt de komende jaren wereldwijd zo’n 5000 banen. Deze kostenbesparende maatregel komt bovenop een eerder reorganisatieplan, waarbij tot 2030 zo’n 30.000 banen verdwijnen.

Continental heeft wereldwijd een kleine 200.000 medewerkers, van wie ongeveer dertig in Nederland. Een woordvoerder kan nog niet zeggen in welke landen de zwaarste klappen gaan vallen. Het hoofdkantoor van Continental Benelux staat in Belgiƫ. In dat land werken een kleine vijfhonderd mensen voor de fabrikant.

Continental is terrein aan het verliezen op concurrenten, onder meer door de opkomst van de elektrische auto. De nieuwe reorganisatie richt zich op de fabrieken waar auto-onderdelen worden gemaakt, waar de bandentak los van staat. Het plan moet een kostenbesparing van 400 miljoen euro opleveren. Continental kijkt ook nog naar de optie om een zelfstandige divisie voor slimme autofuncties definitief af te stoten.