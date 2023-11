Reuters: gehackte Chinese bank heeft losgeld betaald

ICBC, de grootste bank van China, heeft losgeld betaald aan cybercriminelen die de Amerikaanse tak van de bank vorige week hebben gehackt. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een bron bij de bende die vermoedelijk achter de aanval zit.

De betreffende divisie van Industrial and Commercial Bank of China werd donderdag getroffen door een aanval met gijzelsoftware. Door de aanval raakte de handel op de Amerikaanse staatsobligatiemarkt verstoord.

“Ze betaalden losgeld en de deal werd gesloten”, stelt de bron bij de hackersgroep via Tox, een onlineberichten-app. Hoeveel er is betaald is niet bekendgemaakt.

De bende staat bekend onder de naam Lockbit en is sinds begin 2020 actief. Lockbit heeft wereldwijd al zo’n duizend bedrijven gehackt, waarbij volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie ruim 100 miljoen dollar aan losgeld is geĆ«ist.