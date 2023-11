Laadpalenverkoper Alfen een kwart meer waard op Damrak na cijfers

Beleggers in Amsterdam hebben laadpalenverkoper Alfen flink beloond voor de onverwacht grote omzetgroei van het afgelopen kwartaal. Ook beleggingsadviseurs van Oddo BHF en Degroof Petercam waren positief over het bedrijf gezien de koopadviezen voor het aandeel. Het zorgde ervoor dat Alfen de maandag afsloot met een winst van ruim 26 procent op een verder ook positief Damrak.

Zo ging de AEX er 1 procent op vooruit tot 753,41 punten. De MidKap klom 1,1 procent tot 832,91 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,9 procent. De Europese beurzen herstelden daarmee van de verliezen van voor het weekend.

Adyen was de grootste stijger bij de belangrijkste fondsen in Amsterdam met een plus van een kleine 6 procent. Het aandeel van het betaalbedrijf werd vorige week al tientallen procenten meer waard na een geruststellende kwartaalupdate en zette die goede lijn maandag door.

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML behoorden tot de sterkste stijgers in de AEX, met winsten tot 1,2 procent. De grote Taiwanese chipfabrikant TSMC, een belangrijke afnemer van chipmachines van ASML, heeft de omzet vorige maand voor het eerst sinds februari dit jaar zien stijgen. TSMC liet bij de derdekwartaalcijfers al weten dat de neergang in de chipindustrie mogelijk het dieptepunt heeft bereikt en dat de vraag naar halfgeleiders aan het stabiliseren is.

IMCD steeg 2,5 procent na een kleine overname. De chemicaliƫndistributeur koopt twee divisies van zijn Indiase branchegenoot CJ Shah & Company. Een overnamebedrag werd niet gegeven. De twee onderdelen zijn goed voor een jaaromzet van ongeveer 25 miljoen euro en tellen twintig medewerkers.

In de MidKap stond Aperam onderaan met een min van 4 procent. Analisten van investeringsbank AlphaValue/Baader haalden de roestvrijstaalproducent van de kooplijst af.

Aan het overnamefront liet het Italiaanse Microtest weten inmiddels meer dan 95 procent van de aandelen van de Nederlandse toeleverancier voor de chipsector RoodMicrotec in handen te hebben. Het bedrijf wil zo snel mogelijk een zogeheten uitrookprocedure starten om de rest in handen te krijgen. Microtest liet in juni weten RoodMicrotec te kopen voor bijna 29 miljoen euro en van de beurs te halen.

De euro was 1,0690 dollar waard, tegenover 1,0665 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper op 76,47 dollar. Brentolie kostte ook 0,9 procent minder, op 80,73 dollar per vat.