Zara opent zijn grootste winkel ter wereld in Rotterdam

Vrijdag opent ’s werelds grootste winkel van modeketen Zara in Rotterdam. De opening van de nieuwste vestiging past binnen de nieuwe strategie van het Spaanse moederbedrijf Inditex, die zich richt op minder, maar grotere winkels. De nieuwe Zara-winkel is 9000 vierkante meter groot, verspreid over vijf verdiepingen, en zit in een voormalig C&A-pand aan de Coolsingel in Rotterdam.

De Zara-eigenaar bespaart met de grotere winkels op de kosten, die zo per verkocht kledingstuk omlaag gaan. Volgens zakenkrant Financial Times bieden de grotere winkels ook ruimte voor de andere productlijnen van Zara zoals cosmetica, schoenen, sportkleding en de huishoudelijke artikelen van Zara Home.

Daarnaast spelen de fysieke winkels een rol in de onlineverkoop, omdat in de grotere vestigingen bestellingen opgehaald en teruggebracht kunnen worden. Inditex integreert in meerdere nieuwe winkels onder andere een QR-systeem om pashokjes te reserveren en zelfscankassa’s.

Naast Rotterdam opent Inditex in Parijs en Miami grote Zara-vestigingen, schreef de Financial Times twee maanden geleden. Tegelijkertijd sluit het Spaanse bedrijf, dat ook eigenaar is van kledingmerken Pull & Bear, Bershka en Stradivarius, kleinere vestigingen. Het totaal aantal winkels van Inditex nam in een jaar met 625 af tot 5745 winkels.

Inditex kreeg dit jaar te maken met hogere kosten voor personeel. Zo werden de lonen van medewerkers in Spaanse winkels met een vijfde verhoogd na acties. Dat werd door Inditex gecompenseerd door de kledingprijzen buiten Europa fors op te drijven.