CNV: harde diploma-eisen houden arbeidsmarkt krap

Werkgevers en de overheid moeten hun rigide diploma-eisen loslaten om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan, meldt CNV. Door de huidige eisen blijven volgens de vakbond honderdduizenden werkzoekenden aan de kant en lopen cruciale sectoren vast door personeelsgebrek.

De krapte op de arbeidsmarkt is nog steeds hoog. Op dit moment staan er 416.000 vacatures open, volgens cijfers van statistiekbureau CBS. Daar staat tegenover dat ruim 1 miljoen mensen in Nederland aan de kant staan.

Volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin is de krapte vaak te vinden in sectoren met harde diploma-eisen, zoals de ICT, techniek, kinderopvang en zorg. Maar ook in de financiĆ«le dienstverlening en bij de overheid zijn de eisen star. Dit zorgt ervoor dat Nederland steeds meer vast dreigt te lopen, waarschuwt Fortuin. “Het roer moet zowel bij werkgevers als bij de overheid om. We moeten op een nieuwe manier naar arbeid gaan kijken.”

CNV erkent dat veel wettelijke eisen deels terecht zijn, zoals in de zorg. Maar de vakbond vindt dat Nederland doorschiet in de hang naar diploma’s en certificaten. Zo heeft de kinderopvang 30.000 extra mensen nodig, maar moet iedereen een mbo-4 niveau hebben. De opvang loopt hierdoor vast. Een zij-instromer met mbo-2 niveau zou volgens de vakbond uitstekend kunnen ondersteunen bij de verzorging van kinderen, onder toezicht van een medewerker met mbo-4.

In sommige sectoren is er ook een doorgeslagen hang naar een universitaire opleiding (wo-niveau). Zo groeien de personeelstekorten bij de overheden, terwijl juist daar vaak wo-niveau wordt gevraagd, voor bijvoorbeeld beleidsadviseurs.