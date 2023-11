Voormalig VDL-topman Wim van der Leegte (76) overleden

Oud-topman Wim van der Leegte van industrieconcern VDL Groep is op 76-jarige leeftijd overleden. Dat meldde VDL in een korte verklaring.

Volgens VDL overleed Wim van der Leegte in de nacht van zaterdag op zondag thuis in zijn woonplaats Duizel door een natuurlijke oorzaak.

Het familiebedrijf uit Eindhoven werd in 1953 opgericht en is sindsdien uitgegroeid tot een conglomeraat met meer dan honderd bedrijven en ruim 16.000 werknemers die actief zijn in negentien landen. VDL heeft bijvoorbeeld autoproducent Nedcar in Born. De totale omzet van het concern bedroeg vorig jaar bijna 5,8 miljard euro.

Voorzitter Ingrid Thijssen van ondernemersorganisatie VNO-NCW laat in een reactie weten dat Wim van der Leegte “buitengewoon veel” heeft betekend voor de maakindustrie in Nederland.

“Hij was creatief en innovatief. En een toonbeeld van ondernemerschap. Hij heeft de maakindustrie weer op de kaart gezet met zijn VDL, dat hij eigenhandig uitbouwde tot een wereldconcern. Daarnaast was hij ook een sociaal betrokken ondernemer met oog voor zowel zijn mensen, de Brainportregio als ver daar buiten”, aldus Thijssen.