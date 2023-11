Minister: ontslagen OpenAI-topman welkom in Frankrijk

De ontslagen topman Sam Altman van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI is welkom in Frankrijk om daar te komen werken aan kunstmatige intelligentie. Dat heeft de Franse minister voor Digitale Transitie gezegd op berichtendienst X.

“Sam Altman, zijn team en hun talenten zijn welkom in Frankrijk als ze dat zouden willen”, aldus minister Jean-Noël Barrot.

Altman werd vrijdag onverwacht ontslagen door OpenAI omdat het bestuur het vertrouwen in hem is kwijtgeraakt. Grote aandeelhouders waaronder Microsoft zouden nu druk uitoefenen op OpenAI om Altman weer terug te laten keren als topman.

Altman maakte in mei nog een rondreis langs Europese hoofdsteden en had toen ook een ontmoeting met de Franse president Emmanuel Macron om te praten over de Franse en Europese positie rond de ontwikkeling van AI.

Macron verklaarde vrijdag nog dat AI een enorm potentieel heeft en dat Frankrijk volgend jaar een grote conferentie over kunstmatige intelligentie in Parijs wil organiseren. Volgens Macron is zijn land een “AI-pioneer met een toegewijde strategie en een budget van 1,5 miljard euro”.