Adriaansens: eerste duurzame afspraken met chemiebedrijf Nobian

Met chemiebedrijf Nobian in Amersfoort zijn afspraken gemaakt over verduurzaming, meldt minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat). Door de afspraken kan het bedrijf “haar klimaatdoelstellingen met tien jaar versnellen en daarmee in 2030 al nagenoeg geen CO2 meer uitstoten”, aldus de bewindsvrouw in een brief aan de Tweede Kamer.

Nobian, dat ook aan zoutwinning doet, is een van de grootste industriële uitstoters van CO2 in Nederland. In september liet Adriaansens al weten met het bedrijf en nog zeven andere grote uitstoters, waaronder Shell en Tata Steel, in gesprek te zijn over klimaatmaatregelen. Het kabinet steekt miljarden euro’s in individuele afspraken met de grote uitstoters, zo werd eerder bekendgemaakt.

Met Nobian is een zogenoemde intentieverklaring getekend, met daarin “inspanningsverplichtingen”. Daaruit moeten in een later stadium “bindende maatwerkafspraken” voortvloeien. Als de afspraken worden nagekomen, zal niet alleen de CO2-uitstoot dalen maar ook de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en het aardgasverbruik. Ook het zoetwaterverbruik daalt.

Een adviescommissie heeft gekeken naar de plannen en noemt de reductie “significant”, aldus de minister. Daadwerkelijke realisatie vraagt “nog veel werk van meerdere partijen. Daar zijn én gaan we de komende maanden, samen met alle betrokken partijen, hard mee aan de slag!”