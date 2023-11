Rabo overweegt in beroep te gaan tegen Europese miljoenenboete

Rabobank is “teleurgesteld” over de boete van de Europese Commissie en overweegt om in beroep te gaan. “De bank heeft doorlopend medewerking verleend aan het onderzoek van de Commissie”, reageert het bankbedrijf.

Rabobank moet een boete van 26,6 miljoen euro betalen voor het maken van geheime afspraken met Deutsche Bank over de handel in staatsobligaties. Ze wisselden stiekem marktgevoelige informatie uit en stemden hun prijzen op elkaar af, oordeelde de commissie.

Volgens Rabobank is in de jaarrekening voor 2022 al een voorziening opgenomen ter hoogte van het bedrag van de boete.