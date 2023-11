AEX-index lijkt licht hoger te beginnen aan verkiezingsdag

De AEX-index op het Damrak lijkt woensdag licht hoger te beginnen. Beleggers letten onder meer op de Tweede Kamerverkiezingen. De partijen PVV, GL-PvdA en VVD zijn in een spannende strijd verwikkeld om wie de grootste zal worden. Daarnaast verwerken de markten nog de notulen van de rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve.

Uit die aantekeningen bleek dat de beleidsmakers van de centrale bank het vooral belangrijk vinden om de rente op een hoog niveau te houden om er zeker van te zijn dat de inflatie terugkeert naar de doelstelling van 2 procent. Aan een verlaging van de rente lijken de beleidsmakers voorlopig nog niet te denken. Op de financiƫle markten wordt gehoopt dat de Fed volgend jaar zal beginnen met het terugschroeven van de leenkosten.

Ook zorgt het akkoord over een tijdelijk staakt-het-vuren tussen Israƫl en Hamas mogelijk voor enige opluchting. De wapenstilstand zal vier dagen duren en moet ook humanitaire hulp aan Gaza mogelijk maken. Volgens het akkoord worden in die vier dagen door Hamas vastgehouden gijzelaars uitgewisseld tegen Palestijnse gevangenen.

De Nederlandse chipbedrijven ASMI, Besi en ASML zullen mogelijk bewegen op de resultaten van chipbedrijf Nvidia. De belangrijke Amerikaanse speler op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) behaalde afgelopen kwartaal opnieuw een recordomzet. De resultaten vielen hoger uit dan kenners hadden verwacht. Het bedrijf waarschuwde wel voor een negatieve impact van de strengere Amerikaanse regels voor de export naar China.

De Aziatische aandelenmarkten lieten woensdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,3 procent in de plus. De beurzen in Hongkong en Shanghai verloren 0,4 en 0,7 procent.

De aandacht blijft daarnaast uitgaan naar de stoelendans bij OpenAI. Sam Altman keert nu toch terug als topman van het bedrijf achter de chatbot ChatGPT. Altman werd vrijdag door het bestuur van OpenAI ontslagen en werd maandag binnengehaald door Microsoft. Het ontslag van Altman zorgde voor veel kritiek van het personeel en investeerders op het bestuur van OpenAI. Altman keert nu terug bij het bedrijf onder een nieuw bestuur en met steun van Microsoft, een grote investeerder in OpenAI.

De euro was 1,0898 dollar waard, tegen 1,0927 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 77,60 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 82,24 dollar per vat.