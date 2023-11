Groen licht voor overname SAS door Air France-KLM

Een faillissementsrechtbank in New York heeft een reddingsplan voor de noodlijdende Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS goedgekeurd. Hierdoor wordt Air France-KLM samen met investeerder Castlelake de nieuwe eigenaar van SAS.

SAS verkeert in grote financiƫle problemen. Het aantal passagiers daalde in de coronacrisis fors en het bedrijf kreeg daarna ook te maken met pilotenstakingen. Ook ondervindt het bedrijf concurrentie van goedkope luchtvaartmaatschappijen. In juli 2022 vroeg SAS uitstel van betaling aan.

Onlangs kocht Air France-KLM een belang van 20 procent in de Scandinavische branchegenoot, als onderdeel van een reddingsoperatie. Woensdag ging de rechter in New York akkoord met een reddingspakket van 1,2 miljard dollar, waardoor Air France-KLM na twee jaar een controlerend belang kan nemen in SAS. Ook de Deense staat neemt deel aan de reddingsoperatie.

De financiĆ«le steun “laat zien dat onze nieuwe investeerders geloven in SAS en ons potentieel om de komende jaren voorop te blijven lopen in de luchtvaartsector”, liet SAS-topman Anko van der Werff weten.

Air France-KLM heeft ook belangstelling voor de Portugese maatschappij TAP, die sinds enige tijd te koop staat.