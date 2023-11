Chinese autoriteiten onderzoeken wankelende schaduwbank

De politie in China heeft een onderzoek geopend naar Zhongzhi, een grote vermogensbeheerder die afgelopen week waarschuwde voor grote financiële problemen. Het bedrijf, dat opereert als een grote schaduwbank, zei toen zo’n 60 miljard euro aan betalingsachterstanden te hebben.

De Chinese autoriteiten zeggen “vermeende overtredingen” te onderzoeken. Daarbij hebben ze ook maatregelen genomen tegen een aantal verdachten, maar het is niet direct duidelijk om wat voor acties het gaat.

Zhongzhi is als schaduwbank een grote financier die buiten het gangbare bankenstelsel valt. Daarmee is het aan minder streng toezicht dan gewone banken gehouden.

Zhonghzi zei afgelopen woensdag niet meer aan zijn financiële verplichtingen te kunnen voldoen, meldden plaatselijke media op basis van een brief aan beleggers. De financiële problemen lijken een gevolg van de crisis in de met schulden overladen vastgoedsector van China. Veel projectontwikkelaars deden voor hun krediet een beroep op Zhongzhi toen de vastgoedsector nog hard groeide. Maar de afgelopen jaren raakten grote vastgoedbedrijven, zoals Evergrande en Country Garden, in betalingsproblemen door hun grote schuldenlast.