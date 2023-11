Russische autoriteiten zoeken woordvoerder Meta

Woordvoerder Andy Stone van socialemediabedrijf Meta wordt gezocht door de Russische autoriteiten. Het is niet direct duidelijk waarvan de in Washington woonachtige Stone wordt beschuldigd.

Het Russische staatspersbureau TASS meldt dat het ministerie van Binnenlandse Zaken hem op een lijst van gezochte personen heeft gezet. Het ministerie zou ook een strafrechtelijk onderzoek naar Stone hebben geopend, maar maakt geen verdere details over de verdenkingen bekend.

Kort na de inval van Rusland in Oekraïne verbood het Kremlin de belangrijkste platforms van Meta, Instagram en Facebook. Door de aangescherpte censuur in Rusland is het illegaal om het leger of de oorlog te bekritiseren, maar de socialemediaplatforms weigerden kritische berichten te verwijderen.

In maart 2022 noemden Russische autoriteiten Stone al in verband met een strafrechtelijk onderzoek naar “illegale activiteiten van Meta-medewerkers”. Hij zou een “verbod op oproepen tot geweld tegen het Russische leger” hebben opgeheven. Daarmee zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan extremistische activiteiten.