Cacao voor hoogste prijs sinds 1977 verhandeld

Liefhebbers van chocolade zijn binnenkort waarschijnlijk meer geld kwijt aan de lekkernij. De prijs voor cacao heeft het hoogste niveau van de afgelopen 46 jaar bereikt. Het belangrijke ingrediƫnt voor chocolade is duurder geworden doordat slechte weersomstandigheden de oogst in Ivoorkust en Ghana dwarszitten. Hevige regenval zorgt voor de verspreiding van ziektes onder de gewassen en hindert het werk op de plantages.

Een termijncontract voor een ton cacao steeg in New York 1,5 procent tot 4191 dollar. Sinds 1977 was de prijs niet zo hoog.

Ivoorkust en Ghana zijn samen goed voor meer dan de helft van de wereldwijde cacao-export. Dat de oogst tegenvalt komt onder meer naar voren uit de hoeveelheid cacao die in de havens van Ivoorkust arriveert om verscheept te worden naar het buitenland. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar gaat het om een derde minder cacao.

De International Cocoa Organization, een verbond van cacao-exporterende landen, hield in september rekening met een tekort in het aanbod van 100.000 ton. Daarbij merkte de organisatie wel op dat in Ivoorkust en Ghana cacao wordt opgepot, omdat sommige boeren hopen er volgend oogstseizoen een hogere prijs voor te krijgen.