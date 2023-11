Aandelenbeurzen New York op winst na uitlatingen Fed-bestuurders

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine winsten de handel uitgegaan. De financiƫle markten schatten de kans op nog een rentepauze door de Federal Reserve groter in na uitspraken van twee beleidsmakers bij de centralebankenkoepel.

Christopher Waller, bestuurslid van de Fed, zei er steeds meer vertrouwen in te hebben dat het Amerikaanse rentebeleid voor een daling van de inflatie richting de gewenste 2 procent zorgt. Waller staat doorgaans bekend als ‘havik’, oftewel een centrale bankier die de leenkosten het liefst niet te snel laat dalen.

Een ander Fed-kopstuk, Michelle Bowman, zei dat ze voor een nieuwe renteverhoging in december is als de inflatie niet verder daalt. Maar ze zei nog niet of ze zo’n rentestap nu al steunt.

De Dow-Jonesindex steeg 0,2 procent tot 35.416,98 punten. De bredere S&P 500 won 0,1 procent tot 4554,89 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,3 procent tot 14.281,76 punten.

Amazon eindigde 0,5 procent lager. Het webshop- en technologiebedrijf kondigde een eigen AI-chatbot aan die vooral op het werk moet helpen bij bijvoorbeeld schrijfopdrachten. Ook gaat Amazon inniger samenwerken met chipontwikkelaar Nvidia op het vlak van clouddiensten voor kunstmatige intelligentie.

Een ander chipbedrijf, Micron, waarschuwde de markten voor hoger dan verwachte kosten. Het aandeel verloor 1,8 procent.

Boeing steeg 1,4 procent. De vliegtuigfabrikant profiteerde van een koopadvies door analisten van investeringsbank RBC Capital Markets

John Bean Technologies (JBT) zakte ruim 2 procent. De IJslandse fabrikant van vlees- en visverwerkende machines Marel heeft het overnamevoorstel van deze Amerikaanse branchegenoot verworpen. Het in Chicago gevestigde JBT had zo’n 2,4 miljard euro over voor Marel, dat een beursnotering heeft in Amsterdam. Zscaler boog een eerder verlies om in een koerswinst van 1 procent, na een tegenvallend kwartaalbericht.

De euro steeg licht ten opzichte van de dollar en was 1,0990 dollar waard. Een vat Amerikaanse olie werd 2,1 procent duurder op 76,38 dollar per vat. Brentolie steeg 2 procent in prijs tot 81,55 dollar per vat.