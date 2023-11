China blijft grootste leverancier zonnepanelen, laptops en accu’s

China blijft voor Nederland verreweg de belangrijkste leverancier van producten die ‘kritieke grondstoffen’ bevatten, zoals zonnepanelen, laptops en telefoons. Dat komt naar voren uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Kritieke grondstoffen zijn economisch gezien van grote waarde, maar het is niet zeker of ze in de toekomst ook voldoende beschikbaar zijn. Zo zitten in zonnepanelen onder meer de kritieke grondstoffen silicium en gallium. Veel van de producten waar kritieke grondstoffen in zitten zijn nodig voor verduurzaming en digitalisering.

Vorig jaar voerde Nederland voor 78,6 miljard euro aan producten met kritieke grondstoffen in uit China. Daarbij plaatst het CBS wel de kanttekening dat meer dan de helft van die producten direct weer wordt geƫxporteerd, zogeheten quasi-doorvoer. Als dat deel niet meegeteld wordt, is Duitsland de grootste leverancier, maar veel Duitse producten bevatten ook weer kritieke grondstoffen uit China.

Volgens het CBS bevestigt de belangrijke positie van China dat het land “een grote rol speelt in de mondiale productieketens van kritieke grondstoffen”. Dat geldt voor het mijnen en het verwerken van de grondstoffen en voor het produceren en verhandelen van de accu’s, auto’s en telefoons die daar vervolgens van worden gemaakt. Voor 14 van de 34 door de Europese Commissie als kritiek bestempelde grondstoffen is China de grootste producent.

Ook heeft het land controle over mijnen in het buitenland, zoals kobaltmijnen in Congo, zegt het CBS. “Daardoor is de EU als geheel voor een groot deel van de kritieke grondstoffen, zowel onbewerkt als bewerkt, afhankelijk van import uit China.”

Kritieke grondstoffen zelf worden in ruwe of onbewerkte vorm het vaakst ingevoerd uit Rusland. In 2022 ging het in totaal om bijna 1,2 miljard euro aan ingevoerde kritieke grondstoffen naar Nederland, aldus het CBS.