Amerikaanse aandelenrally van 4 weken op pauze, iRobot onderuit

Beurshandelaren op Wall Street lasten maandag, na een aandelenrally van vier weken, een beleggingspauze in. De belangrijkste beursgraadmeters sloten licht lager. iRobot, een fabrikant van robotstofzuigers, maakte een koersduikeling van ruim 17 procent. Dat kwam door een waarschuwing van de Europese Commissie. De overname van het bedrijf door webwinkelconcern Amazon gaat mogelijk niet door tenzij de bedrijven een aantal mededingingsproblemen oplossen.

Volgens de Europese concurrentiewaakhond is de deal mogelijk schadelijk voor de markt van de productie en verkoop van robotstofzuigers. Ook is Brussel bezorgd over de macht die Amazon krijgt op onlinemarktplaatsen.

Toch ging het aandeel Amazon omhoog, met 0,7 procent. Concurrent Shopify deed het echter stukken beter met een koerssprong van bijna 5 procent. Volgens handelaren had dat te maken met sterke winkelverkopen tijdens het koopjesfestijn Black Friday.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot met een klein verlies van 0,2 procent op 35.333,47 punten. De breder samengestelde S&P 500-index zakte eenzelfde percentage tot 4550,43 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 0,1 procent in op 14.241,02 punten.

November is historisch gezien een uitstekende maand voor Amerikaanse beleggers. Tot nu toe is de Dow deze maand met bijna 9 procent gestegen. Dat geldt ook voor de S&P 500. De Nasdaq ging in die periode met bijna 13 procent omhoog.

Sportschoenenketen Foot Locker daalde maandag 0,9 procent door een verkoopadvies van zakenbank Citi. GE HealthCare zakte 3,5 procent. De Amerikaanse fabrikant van medische apparatuur werd door analisten van de Zwitserse bank UBS op de verkooplijst gezet. Farmaceut Teva Pharmaceutical won daarentegen 3,4 procent dankzij een koopadvies van UBS.

De euro was 1,0954 dollar waard, tegen 1,0933 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper op 74,90 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent minder op 80,05 dollar per vat. Op de oliemarkt wordt uitgekeken naar de eerder uitgestelde OPEC-vergadering die donderdag wordt gehouden.