Honda steekt miljarden in ontwikkeling elektrische motorfietsen

Het Japanse Honda Motor gaat de komende jaren 500 miljard yen (3,1 miljard euro) investeren in zijn elektrische motorfietsactiviteiten. Het concern heeft ook zijn jaarlijkse verkoopverwachting voor elektrische motoren opgeschroefd, van 3,5 miljoen stuks tot 4 miljoen.

Ook is Honda van plan om wereldwijd dertig nieuwe elektrisch aangedreven motors op de markt te brengen tegen 2030. Over ongeveer drie jaar worden er speciale fabrieken voor de productie van deze motorfietsen in gebruik genomen, maakte het concern bekend. Door nieuwe technologie wordt de lengte van assemblagelijnen volgens Honda ongeveer 40 procent korter.

“We streven ernaar om elektrische motorfietsen voor dezelfde prijs te verkopen als modellen met een verbrandingsmotor”, zegt Daiki Mihara, hoofd van Honda’s ontwikkelingsdivisie voor de elektrificatie van motorfietsen. Honda wil vooral zijn marktaandeel in Zuidoost-Aziatische landen verhogen. Daar zullen de nieuwe bikes waarschijnlijk ook gebouwd worden.

Elektrische motors zijn nu nog relatief duur. Honda heeft echter als doelstelling om ze ongeveer de helft goedkoper te maken. Dat moet gebeuren met de ontwikkeling van nieuwe accu’s, waardoor ook de actieradius moet toenemen.

In Nederland zijn elektrische motors nog niet erg populair. Volgens BOVAG en dataspecialist RDC telt ons land in totaal bijna 811.500 motorfietsen, waarvan 1786 elektrisch aangedreven exemplaren.