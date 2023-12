Milieu Centraal: zonnepaneel goedkoper, inleg eerder terugverdiend

Doordat de prijs van zonnepanelen het afgelopen jaar flink is gedaald, kan de aanschaf inmiddels in zes jaar worden terugverdiend. Dat meldt Milieu Centraal op basis van berekeningen met cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Volgens de voorlichtingsorganisatie kost een set van tien panelen inclusief installatie en omvormer nu nog 5000 euro; dat was begin dit jaar 7500 euro.

Een “forse” daling, noemt Milieu Centraal dat verschil. Door die lagere prijs is de terugverdientijd van zonnepanelen twee jaar korter geworden, volgens de berekeningen van de organisatie. Daarbij heeft Milieu Centraal rekening gehouden met het afbouwen van de salderingsregeling vanaf 2025. Met die regeling kunnen huishoudens met zonnepanelen nu nog de stroom die ze terugleveren aan het net wegstrepen tegen stroom die ze op andere momenten afnemen.

Milieu Centraal constateert dat er tot het voorjaar veel belangstelling was voor de aanschaf van zonnepanelen. Maar de animo is inmiddels gedaald, ziet ook expert duurzame energie Mariken Stolk van de organisatie. “Mensen twijfelen over de aanschaf wegens de afbouw van salderen en de terugleverheffing van energiebedrijven. Onze berekeningen laten zien dat mensen die nu zonnepanelen aanschaffen gunstig uit zijn. Ook met afbouw van salderen.”

Energiebedrijven vragen een heffing omdat de salderingsregeling hen nu veel geld kost. Zo is energie in de wintermaanden namelijk veel duurder. Mocht de terugleverheffing blijven totdat de regeling wordt afgebouwd, dan wordt de terugverdientijd volgens Stolk “slechts een half jaar langer”. “We snappen de twijfel, maar die is eigenlijk niet nodig.”

Momenteel zijn eigenaren van zonnepanelen die een nieuw energiecontract afsluiten soms nog aanzienlijk duurder uit door de heffingen. Dat meldde vergelijkingssite Keuze.nl in oktober nog op basis van onderzoek. Daaruit kwam naar voren dat diverse grote energiebedrijven, waaronder Eneco, Oxxio, Essent, Greenchoice en Energiedirect, een duurder contract aanbieden wanneer een klant aangeeft zonnepanelen te hebben. Negen onderzochte leveranciers wilden zelfs helemaal geen klanten meer met zonnepanelen.

Voorzitter Doekle Terpstra van brancheorganisatie Techniek Nederland noemt de resultaten van het onderzoek van Milieu Centraal “goed nieuws”. Hij verwacht dat de vraag naar zonnepanelen weer zal aantrekken. “De tijdelijke terugval in de markt zou wel eens snel voorbij kunnen zijn. Want er is nog heel veel ruimte voor zonnepanelen.”