Muziekdienst Spotify gaat opnieuw honderden banen schrappen

Muziekstreamingdienst Spotify gaat opnieuw honderden banen schrappen om de kosten te verlagen. Het bedrijf neemt daarbij wereldwijd afscheid van ongeveer 17 procent van zijn personeelsbestand. Dat komt neer op ongeveer 1500 arbeidsplaatsen.

Begin dit jaar kondigde Spotify al een reductie aan van 6 procent van de banen. Dat zou toen zijn neergekomen op bijna 600 van de circa 9800 arbeidsplaatsen. Vervolgens werd in juni bekend dat er nog eens zo’n 200 banen extra moesten verdwijnen.

Ondanks die eerdere pogingen om de kosten te verlagen, geeft het bedrijf volgens topman Daniel Ek nog steeds te veel uit. “We hebben nog steeds te veel mensen”, stelt hij in een verklaring op de website.

In oktober meldde Spotify nog dat het er steeds meer luisteraars bij kreeg. Spotify slaagde er in het zomerkwartaal ook in om met zijn bedrijfsresultaat eindelijk weer zwarte cijfers te schrijven. Dat was mede te danken aan hogere tarieven. In juli had de van oorsprong Zweedse onderneming in verschillende landen de prijzen van haar premiumabonnementen verhoogd.

Maar volgens Ek staat Spotify nog steeds onder druk door de tragere economische groei en door rentestijgingen die het duurder hebben gemaakt om te lenen. “De beslissing om onze teamgrootte te verkleinen is een harde maar cruciale stap in de richting van het smeden van een sterker, efficiënter Spotify voor de toekomst”, betoogt hij.

Spotify is, net als andere technologiebedrijven, tijdens de coronapandemie flink gegroeid. Het personeelsbestand was de laatste jaren bijna verdubbeld in omvang. Nu beleggers zich meer op winstgevendheid en minder op groei zijn gaan richten, is door veel op streaming gerichte bedrijven al hard in de kosten gesneden.

Spotify heeft ook een vestiging in Amsterdam, maar het is niet bekend in hoeverre die locatie wordt geraakt door deze ingreep. Medewerkers van wie de baan verdwijnt horen dit wel al snel, laat Ek weten. “Als u een getroffen werknemer bent, ontvangt u binnen de komende twee uur een agenda-uitnodiging van HR voor een één-op-één gesprek.”