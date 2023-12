Van Oord rondt werk aan windpark Hollandse Kust Noord af

Maritiem dienstverlener Van Oord heeft alle installatiewerkzaamheden aan het nieuwe offshorewindpark Hollandse Kust Noord afgerond. Hollandse Kust Noord ligt 18,5 kilometer uit de kust ter hoogte van Egmond aan Zee en levert nu voldoende energie om meer dan een miljoen Nederlandse huishoudens van stroom te voorzien.

Het windpark is eigendom van CrossWind, een samenwerkingsverband van Shell en Eneco, en telt 69 turbines met wieken van 97 meter lengte. Van Oord werd in 2020 ingeschakeld voor de installatiewerkzaamheden en in oktober vorig jaar werd begonnen met de werkzaamheden. Daarbij zette Van Oord meerdere schepen in. Het ging bijvoorbeeld om het aanleggen van bekabeling, funderingen en het plaatsen van de windmolens zelf.

Van Oord zegt dat de bouw van het windpark in een jaar tijd snel is gegaan. Daarbij werkte het bedrijf ook samen met andere ondernemingen. Van Oord doet ook veel werk voor andere windparken op zee.