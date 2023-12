Spaans telecomconcern Telefónica wil 5100 banen schrappen

Het Spaanse telecombedrijf Telefónica wil tot 2026 bijna 5100 banen schrappen in eigen land, heeft een vakbondsbron gemeld aan persbureau AFP. Dat is ongeveer een derde van de functies in Spanje.

De ontslagronde zou gevolgen hebben voor alle afdelingen binnen het bedrijf, dat in Spanje ongeveer 16.500 mensen in dienst heeft. Het concern kampt met hoge schuldenlasten. De afgelopen jaren greep Telefónica al vaker in in zijn eigen personeelsbestand. Zo werden in 2021 nog 2700 banen geschrapt en in 2019 een vergelijkbaar aantal. Het concern heeft wereldwijd meer dan 100.000 medewerkers in dienst verspreid over twaalf landen.

Meerdere Europese telecombedrijven hebben dit jaar aangekondigd dat er banen verloren gaan, omdat ze kampen met hevige concurrentie op de telecommarkt.