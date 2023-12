WHO wil meer belastingen op alcohol en suikerhoudende dranken

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vindt dat landen hun belasting op alcohol en suikerhoudende dranken moeten verhogen om gezonder gedrag te stimuleren. Volgens de organisatie maken te weinig landen gebruik van de mogelijkheden hiervoor.

De WHO stelt dat 2,6 miljoen mensen per jaar sterven door het drinken van alcohol, terwijl meer dan 8 miljoen mensen doodgaan door een ongezond dieet. “Het invoeren van accijnzen op alcohol en suikerhoudende dranken zal dit aantal sterfgevallen verminderen”, meent het agentschap van de Verenigde Naties.

Ongeveer 148 landen heffen accijnzen op alcoholische dranken. “Wijn is daar echter in ten minste 22 landen van vrijgesteld, waarvan de meeste in Europa”, aldus de WHO.

De organisatie stelt dat minimumprijzen in combinatie met belastingen de consumptie van goedkope drank kunnen terugdringen, waardoor ook het aantal ziekenhuisopnames, sterfgevallen en verkeersovertredingen kan afnemen. Ook het aantal misdrijven door drankgebruik zou hierdoor omlaaggaan.