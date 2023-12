Concurrentiewaakhond onderzoekt deal tussen ExxonMobil en Pioneer

De Federal Trade Commission (FTC), de Amerikaanse concurrentiewaakhond, wil aanvullende informatie over de overname van olieconcern Pioneer Natural Resources door branchegenoot ExxonMobil. De overnamedeal ter waarde van ongeveer 60 miljard dollar werd afgelopen oktober aangekondigd en is de grootste dit jaar.

Wat voor informatie de concurrentietoezichthouder precies heeft opgevraagd bij de bedrijven is niet bekend. “Pioneer en ExxonMobil blijven constructief samenwerken met de FTC bij haar beoordeling van de fusie en verwachten dat die in de eerste helft van 2024 wordt afgerond”, meldden de Amerikaanse concerns.

Pioneer Natural Resources richt zich op de winning van schalieolie in de staat Texas. Met schaliewinning wordt olie uit gesteentes gehaald door met hoge druk water, zand en chemicaliƫn in de grond te spuiten. Door de overname vergroot ExxonMobil zijn invloed in het olierijke gebied Permian Basin in het westen van Texas en wordt het veruit de grootste olieproducent in dat gebied. Pioneer is een van de succesvolste oliemaatschappijen die uit de schalierevolutie is voortgekomen.